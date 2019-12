L'interprete di Tommen in Game of Thrones non ha ancora visto il finale della serie

Mentre Game of Thrones è stata premiata come miglior serie, i fan del lavoro dell'emittente televisiva HBO sono ancora divisi sul finale andato in onda nel corso dell'ottava stagione. Dean Charles Chapman, conosciuto ai più come Tommen Baratheon, ha invece ammesso di averlo ignorato.

Parlando ai microfoni di Variety l'attore che ha interpretato il figlio minore di Cersei ha ammesso di aver perso interesse nella serie a seguito della morte del suo personaggio: "Ero un grande fan della serie quando ne facevo parte. Quando Tommen è morto, scusate per lo spoiler, ho perso completamente interesse. Avrei voluto che fosse morto in battaglia, o almeno che uccidesse qualcuno". In realtà il signore di Westeros si è suicidato a seguito dell'esplosione che ha distrutto il tempio di Baelor e che ha ucciso la sua sposa Margaery Tyrell, complotto ordito da sua madre per riconquistare il proprio potere su Approdo del Re.

Sembra quindi che anche lui sia rimasto deluso dalle scelte dei due showrunner, anche se in molti hanno apprezzato il modo in cui è uscito di scena Tommen, ritenendolo coerente con il suo personaggio. Nel frattempo è stato reso disponibile il cofanetto di Game of Thrones, contenente tutte le stagioni della serie ispirata ai libri scritti da George R.R. Martin e che nel corso degli anni è riuscita ad influenzare enormemente il mondo della televisione.