L'interprete di Tommen in Game of Thrones racconta di quando è stato minacciato da un fan

Tommen Baratheon non è di certo uno dei personaggi più odiati di Game of Thrones, anzi, eppure un fan lo sopporta così poco da essere arrivato al punto di minacciare Dean Charles Chapman, l'attore che lo ha interpretato tra la quarta e la sesta stagione.

È stato lo stesso Chapman a parlarne con Variety, in un'intervista in cui ha parlato del suo prossimo progetto, 1917, un film ambientato durante la Prima guerra mondiale.

L'attore ha infatti raccontato che un giorno è stato avvicinato da un fan che gli ha detto "Ti odio da morire".



Chapman, il quale ha anche confessato di non aver visto il finale di Game of Thrones, ha spiegato: "mi diceva 'ti odio da morire, voglio prenderti a pugni in faccia'". La situazione stava iniziando a scaldarsi e sono dovuti intervenire gli amici dell'attore per calmare le acque ed evitare così conseguenze spiacevoli.



Pur non avendo visto il finale, nei mesi scorsi Chapman aveva dichiarato che secondo lui il tanto chiacchierato finale alternativo dovrebbe essere pubblicato, anche per provare a calmare le polemiche che sono nate durante l'ottava e controversa stagione.

Nel bene o nel male, comunque, Game Of Thrones continua a far parlare di sé ed è la serie più discussa del 2019 su Twitter, dove ha superato la concorrenza di Stranger Things e de I Simpson.