Interrogation: Vincent D'Onofrio protagonista della nuova serie true-crime targata CBS

Dopo la cancellazione di Daredevil Vincent D'Onofrio ha deciso di tornare alle origini. L'interprete di Wilson Fisk sarà infatti insieme a Kyle Gallner uno dei protagonisti di Interrogation, nuova serie true-crime targata CBS All Access.

Secondo quanto riportato da Deadline, lo show co-creato da Anders Weidemann e John Mankiwicz è descritto come un true-crime drama in cui lo spettatore diventa un detective. Interrogation è basato sulla storia vera di un giovane uomo (Gallner) accusato e condannato del brutale omicidio di sua madre. Gli episodi sono stati pensati per essere visti in qualsiasi ordine e porteranno gli spettatori avanti e indietro nel tempo in modo da assistere alla storia in diverse timeline. Il finale di stagione sarà quindi pubblicato più avanti rispetto all'uscita degli alti episodi.

D'Onofrio, che nella sua carriera ha partecipato a ben 141 episodi di Law & Order: Criminal Intent, vestirà i panni di un agente degli Affari Interni che diventerà un grande alleato del protagonista, un'esperienza che metterà in dubbio la sua fede nel sistema giudiziario americano.

Mankiewicz e Weidmann agiranno anche da produttori esecvutivi insieme a Henrik Bastin e Melissa Aouate. D'Onofrio ha recentemente concluso le riprese di The Godfather of Harlem e ha da poco debuttato alla regia con The Kid, film con Ethan Hawke e Chris Pratt che si è mostrato con il suo primo trailer ufficiale.