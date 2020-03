Interrotta la produzione di The Flash a causa del coronavirus

Dopo lo stop a Riverdale, il network statunitense The CW ha deciso di fermare anche i lavori di produzione della serie TV The Flash dopo lo stato di pandemia dovuto al coronavirus.

La chiusura della serie ideata da Roberto Aguirre-Sacasa era avvenuta dopo che si era sparsa la voce sul contagio di alcuni membri della produzione. Per The Flash, invece, sembra che nessuno tra attori e team artistico abbia contratto il COVID-19, e che la decisione sia stata presa esclusivamente per prevenire situazioni di grande pericolo.

La notizia è stata diffusa dal portale Deadline che ha riferito di una nota del manager Brent Crowell che ha comunicato a tutto il cast e al resto della troupe lo stop, a partire da oggi 13 marzo, dei lavori fino a quando non riceveranno nuovi avvisi.

Dopo che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato ufficialmente lo stato di pandemia, molte serie sono state bloccate. Non si sa ancora cosa succederà con le altre serie di The CW, come Batwoman o Supergirl, ma dato che Berlanti Prodictions si occupa dei set delle altre serie del nework statunitense è molto probabile che anche gli altri show a breve potrebbero andare incontro allo stop dei lavori.

Il prossimo episodio in programma di The Flash è The Exsorcism of Nash Wells che sarà trasmesso il 17 marzo.