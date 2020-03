Interrotte le riprese di Loki, WandaVision e tutte le serie targate Marvel/Disney

Dopo lo stop alle produzioni cinematografiche Disney, arriva anche quello per le serie dei Marvel Studios come Loki, WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier.

Il Coronavirus continua ad azzoppare Hollywood e, come prevedibile, questa volta è il turno delle serie tv di Disney+ targate Marvel Studios.

Se appena qualche giorno fa era stata interrotta la trasferta europea di The Falcon and The Wnter Soldier, con l'ordine di rientrare in patria il prima possibile, ora tutte le produzioni degli show del MCU, inclusi Loki e WandaVision, si fermeranno per almeno due settimane. Per gli show che invece si trovano in fase di pre-produzione, il lavoro potrà proseguire da casa.

I supereroi Marvel seguono dunque l'esempio del collega Shang-Chi e degli altri prodotti di casa Disney, ma non solo: è di poche ore fa l'annuncio che anche Warner ha fermato temporaneamente le riprese di The Batman, nonostante precedenti dichiarazioni secondo cui le produzioni della compagnia avrebbero continuato regolarmente i lavori.

Adesso, a essere in dubbio sono le varie date di distribuzione, sia per alcune delle serie ancora in corso d'opera, che per i film al cinema. Ma finché l'emergenza Coronavirus non sarà rientrata, non c'è modo di sapere cosa accadrà in futuro (oltre a ulteriori probabili cancellazioni).