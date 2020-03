Interrotte le riprese di The Handmaid's Tale a causa dell'emergenza Coronavirus

Hulu ha sospeso ufficialmente le riprese di The Handmaid's Tale, l'acclamata serie con protagonista Elizabeth Moss di ritorno quest'anno con la sua quarta stagione, in risposta allo stato di emergenza dichiarato negli Stati Uniti a causa della diffusione del Coronavirus.

Secondo quanto riportato da Deadline, MGM Television, lo studio che sta sviluppando lo show per il servizio streaming di proprietà della Disney, ha interrotto la produzione di tutte le proprie serie TV comprese Fargo, l'episodio pilota di Thirtysomething(else) di ABC e Circle di HBO Max.

La quarta stagione di The Handmaid's Tale vedrà il debutto alla regia della Moss, apparsa di recente sul grande schermo (negli Stati Uniti) come protagonista de L'Uomo Invisibile. Il film prodotto dalla Blumhouse, la cui uscita nelle sale italiane è stata rinviata a data da definirsi, ha raggiunto quota $122 milioni al box office a fronte di un budget di soli $7 milioni.

Tornando al piccolo schermo, in queste ore sono state rinviate le riprese di altre importanti produzioni televisive come The Walking Dead, gli show Marvel targati Disney+ (la Casa di Topolino ha bloccato anche le riprese di tutti i titoli cinematografici) e la serie de Il Signore degli Anelli di Amazon. Qui potete trovare una lista di tutte le serie TV bloccate dal Coronavirus.