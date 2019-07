Ecco l'intervista a Cobie Smulders protagonista della nuova serie TV Stumptown

Stumptown sarà la prossima serie di punta del canale ABC. Sopratutto grazie ad un cast molto particolare: tra i protagonisti troveremo infatti Cobie Smulders, famosa per il personaggio di Robin in How I Met Your Mother, e Jake Johnson, interprete di Nick Miller nello show New Girl. Scopriamo cosa ne pensano della serie i due attori.

L'intervistatrice chiede cosa ne pensa Cobie Smulders del fatto che sarà la protagonista di Stumptown: "Sono molto sotto pressione, non so perché ho scelto di fare l'attrice, odio farmi fare foto o essere al centro dell'attenzione. Però riguardo a questo show sono stata attratta molto dal personaggio di Dex, è molto complicata e seria, ma anche nobile e onorevole, ha sempre le intenzioni migliori. È molto strano essere al centro dell'attenzione ma non mi piace molto".

Come sapete la serie TV è basata su una graphic novel scritta da Greg Rucka, per questo viene posta la domanda se gli attori presenti hanno preferito leggere solo il copione oppure ispirarsi anche al fumetto: "Appena ho letto il copione ho chiesto di poter dare un'occhiata anche alla graphic novel, e mi ha aiutato molto a capire il tono da usare e a conoscere la Portland del fumetto".

Se avete visto il primo trailer di Stumptown ecco cosa ha da dire l'interprete di Dex Parios riguardo alla scena dell'inseguimento presente nel teaser: "È una scena che ho provato molte volte, anche gli altri attori hanno dovuto rifarla molte volte, ma sono stati veramente bravi, una volta montata è una scena molto d'effetto".

Per leggere ulteriori informazioni sulla serie ecco la nostra notizia sul pilot di Stumptown, al suo interno potete trovare i nomi del cast completo e la troupe al lavoro sul prossimo show di ABC.