Intervista col vampiro 2, primo sguardo e data d'uscita della nuova stagione

Le prime immagini di Lestat in Intervista col vampiro 2 avevano già anticipato qualcosa del secondo capitolo della serie TV dell' Immortal Universe di Anne Rice e adesso, per la gioia dei fan, sono in arrivo parecchie novità!

Abbiamo una data di uscita per la seconda stagione di Intervista col vampiro: la serie AMC, come confermato dalla stessa emittente televisiva, debutterà il prossimo 12 maggio 2024 a distanza di oltre un anno dai primi episodi della serie revival dell'iconico film con protagonista Brad Pitt e Tom Cruise. Ma le sorprese non sono finite qui: recentemente sono state divulgate nuove immagini di Intervista col vampiro 2 che approfondiscono alcuni momenti con protagonisti Louis, Claudia, Armand, Daniel Molloy e Lestat!

Con nuove aggiunte al cast, tra cui David Costabile, Roxan Duran e Bally Gill, la seconda stagione dell'adattamento televisivo del famoso romanzo di Anne Rice prende forma: se la prima parte si conclude con il tradimento di Louis nei confronti di Lestat, i nuovi episodi si concentreranno sulla permanenza a Parigi del vampiro di Jacob Anderson e Claudia (Delainey Hayles) approdando finalmente all'iconico Theatre Des Vampires! Mentre la seconda stagione di Intervista col vampiro è sempre più vicina, è in fase di sviluppo una nuova serie tratta dai romanzi di Anne Rice!