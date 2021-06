Intervista col Vampiro, AMC ordina la serie tv basata sui romanzi di Anne Rice

AMC si starà anche preparando a dire addio a The Walking Dead, ma nel frattempo darà anche il benvenuto a Intervista col Vampiro, una nuova serie tv basata sull'opera di Anne Rice.

Zombie che vanno, vampiri che vengono in casa AMC, e nello specifico, parliamo dei vampiri di Anne Rice.

Lo scorso anno il network aveva infatti acquisito i diritti per “The Vampire Chronicles” e “The Lives of the Mayfair Witches”, le raccolte di romanzi scritte da Rice, da cui proviene anche la sua opera più celebre, Intervista col Vampiro, che acquistò ancor più popolarità grazie al film del del 1994 con Brad Pitt e Tom Cruise.

Diritti che, oggi, portano all'ordine ufficiale di 8 episodi di una serie scritta da Rolin Jones, anche showrunner e produttore esecutivo del progetto, e prodotta da Anne e Christopher Rice assieme a Mark Johnson.

"Questo è un giorno che attendevamo con ansia sin da quando abbiamo acquisito i diritti della leggendaria raccolta di Anne Rice un po' più di un anno fa" ha affermato Dan McDermott, presidente della programmazione originale di AMC Networks e AMC Studios "Questa storia gode già di milioni di fan negli Stati Uniti e in tutto il mondo, e non vediamo l'ora di condividere con voi questa nuova interpretazione del classico portata in vita da Rolin e Mark mentre continuiamo a sviluppare l'intera raccolta. Con The Walking Dead, questa raccolta di Anne Rice e la nostra maggioranza nelle azioni di Agatha Christie Limited attraverso la nostra Acorn TV, siamo orgogliosi di avere in gestione questi tre universi e franchise così unici, amati e che godono di un numero di fan".

"La sfida di adattare per la televisione la pionieristica e immensamente affascinante opera di Anne Rice mette un certo timore, ma è egualmente stimolante" ha aggiunto il produttore di Breaking Bad e Halt and Catch Fire Mark Johnson "Avendo precedentemente prodotto film derivante da opere della simile portata, riconosco sia la responsabilità che l'obbligo che abbiamo nei confronti del materiale di base. Credo fortemente che con AMC e Rolin Jones abbiamo ciò che serve per raccogliere al meglio la sfida e intrattenere sia la leale fanbase di Anne Rice che gli spettatori che scopriranno solo ora le sue opere".

Lo show dovrebbe debuttare nel 2022 su AMC e AMC Plus.