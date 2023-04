Intervista col vampiro, annunciato il recast della protagonista dopo una stagione

Non è cosa da tutti i giorni assistere ad un recasting in corso d'opera. Ciò successo con Intervista col vampiro, show AMC che vedrà sostituita la protagonista dopo appena una stagione dall'inizio della messa in onda. Non sono stati ancora chiariti i motivi di questa scelta.

Ad interpretare Claudia non sarà più Bailey Bass ma Delainey Hayles. Una scelta improvvisa che ha lasciato abbastanza perplessi i fan della serie che avevano imparato ad apprezzare ed amare il personaggio attraverso il volto dell'attrice. Non è la prima volta che avvengono improvvisi recast nel mondo della serialità e del cinema. Il più famoso degli ultimi anni riguarda Ant-Man 3 e il recast di Cassie Lang prima interpretata da Emma Fuhrmann ora da Kathryn Newton.

Nonostante la Bailey sia sembrata totalmente a suo agio con lo studio e la rete riguardo la sua "partenza", ci si continua a chiedere il motivo di questo importante cambiamento. In molti pensano che l'attrice sia stata mandata via poichè troppo cresciuta per interpretare il ruolo di una ragazzina. All'epoca del primo casting si decise di non seguire ciò che il libro imponeva prendendo una interprete un pò più grande ma, a distanza di tempo, sembra non essere stato abbastanza.

Il primo adattamento del romanzo risale al 1994 con protagonisti Kristen Dunst, Brad Pitt, Tom Cruise e Antonio Banderas. Per scoprire qualcosa di più riguardo il film vi consigliamo la nostra recensione di Intervista col vampiro. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!