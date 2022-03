Intervista col Vampiro, un attore di Succession si unisce al cast della serie AMC

Continua a crescere il cast di Intervista col Vampiro, la nuova serie di AMC basata sull'omonima opera della scrittrice Anne Rice, che dà ora il benvenuto a una star di Succession.

È infatti l'attore Eric Bogosian la new entry nel cast dello show, nel quale interpreterà il ruolo di Daniel Molloy, un giornalista investigativo.

"Nel 1988 ho chiesto per ben tre volte i soldi a mia madre per andare a vedere Talk Radio al cinema" ha affermato lo showrunnner e produttore della serie Rolin Jones riguardo al casting di Bogosian "Per quanto mi riguarda, Eric Bogosian è uno di quella mezza dozzina di artisti che mi ha voluto far intraprendere questa carriera. Lui, per me, rappresenta l'animo americano, e non potrei immaginare nessun altro attore/scrittore vivente come interprete di questo ruolo. Sto totalmente dando di matto per questo casting".

Bogosian si va dunque ad aggiungere a un ensemble che include già Jacob Anderson (Louis), Sam Reid (Lestat), Bailey Bass (Claudia) e Assad Zaman (Rashid).

Intervista col Vampiro per ora è composto da una prima stagione di 8 episodi che arriverà su AMC e AMC+ nel corso del 2022, ed è parte di un accordo che concerne più progetti ispirati alle opere di Anne Rice, la celebre autrice horror scomparsa da poco.

Proprio in questi giorni, infatti, è stato annunciato il primo membro del cast di Mayfair Witches, anche questo in arrivo in tv e in streaming nel 2022.