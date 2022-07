Intervista col Vampiro, Eric Bogosian è il giornalista Daniel Molloy nel teaser del reboot

Il network statunitense AMC ha diffuso un nuovo teaser di Intervista col Vampiro, l'adattamento televisivo dell'omonimo romanzo di Anne Rice: in 30 secondi di immagini inedite il teaser ci mostra l'inizio dell'intervista del giornalista Daniel Molloy (interpretato da Eric Bogosian) al vampiro Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson).

Questa anticipazione segue il teaser precedente di Intervista col Vampiro in cui abbiamo sentito proprio le prime dichiarazioni del vampiro, che rivela di essere stato un uomo di 33 anni prima della trasformazione. Prima ancora, AMC ci aveva mostrato la New Orleans della serie in un teaser dedicato a Lestat de Lioncourt (Sam Reid).

Nel nuovo teaser, che potete vedere nel tweet a fine articolo, vediamo per la prima volta Eric Bogosian (già apparso in Succession, Billions e la serie spin-off Law & Order: Criminal Intent) nei panni del giornalista Daniel Molloy al quale Louis racconta la sua storia.

"Io sono Daniel Molloy. Sono le 10:08 della mattina del 14 giugno 2022": queste sono le prime parole del giornalista all'avvio della registrazione dell'intervista. Un dettaglio che ci porta a considerare che si tratti di un adattamento ai giorni nostri dell'opera della compianta Anne Rice.

Una scelta perfettamente in linea con le dichiarazioni del produttore esecutivo Mark Johnson, che aveva confessato di essere impegnato in un grande sforzo per rispettare l'eredità della Rice, ma al tempo stesso cercare di attirare un pubblico più moderno: "Lo sviluppo di questa serie porta con se molta pressione e responsabilità" aveva detto Johnson. "Non possiamo deludere i suoi fan, ma al tempo stesso dobbiamo fare in modo che questa storia e questi personaggi siano appetibili a un pubblico moderno".

Intervista col Vampiro non sarà la sola serie TV che AMC svilupperà adattando le opere della Rice: infatti, il network sta lavorando anche a Mayfair Witches con Alexandria Daddario nel ruolo di Rowan Mayfair.