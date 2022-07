Intervista col Vampiro, la prima immagine di Lestat nella serie televisiva AMC

AMC continua a mantenere buona parte di riserbo nei confronti di Lestat, protagonista della serie Intervista col Vampiro, tratta dal romanzo di Anne Rice, dopo il grande successo del film del 1994 con Tom Cruise, Brad Pitt e Kirsten Dunst. La produzione è iniziata a dicembre 2021 e da quel momento sono comparsi trailer e foto.

Anche nel trailer di un paio di mesi fa venivano mostrate le bare di Louis (Jacob Anderson) e Lestat una a fianco all'altra ma i volti di entrambi gli attori erano perlopiù nascosti.

Ora AMC ha pubblicato un'immagine di Lestat, vestito con abiti antichi e nascosto dietro un cancello di metallo, con un'ombra che nasconde alcuni dettagli del volto.



Ovviamente i fan sono impazienti di poter vedere qualcosa in più dei personaggi, soprattutto per le aspettative che si sono accumulate nei confronti dello show, dopo il grande successo di pubblico del film anni '90, aiutato anche dalla presenza di due star del calibro di Tom Cruise e Brad Pitt.



Il cast della serie include Bailey Bass nel ruolo di Claudia, Kalyne Coleman nel ruolo di Grace de Pointe du Lac, Assad Zaman nel ruolo di Rashid, Christopher Stack nei panni di Tom Anderson, Eric Bogosian nel ruolo di Daniel Molloy e Rachel Alana Handler nel ruolo di Peg Leg Doris.



Se volete saperne di più sulla serie televisiva targata AMC non perdetevi il trailer di Intervista col Vampiro, che vede protagonista Sam Reid nel ruolo di Lestat.