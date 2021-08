Intervista col Vampiro, a Jacob Anderson di Game of Thrones il ruolo che fu di Brad Pitt

Continuano i preparativi per la nuova serie tv di AMC, Intervista col Vampiro. In attesa dell'inizio delle riprese, Jacob Anderson di Game of Thrones si è unito al cast dello show nel ruolo di Louis.

È un periodo d'oro per Jacob Anderson, l'interprete di Verme Grigio nella popolare serie tv di HBO Game of Thrones.

Dopo averlo visto nel primo trailer della tredicesima stagione di Doctor Who, l'attore tornerà presto in tv per un'altra grande produzione: l'adattamento televisivo ispirato all'opera letteraria di Anne Rice, Intervista col Vampiro.

E non solo, perché a lui andrà l'ambito ruolo di Louis, il vampiro interpretato da Brad Pitt nel film del 1994, il cui mentore, Lestat, sarà invece interpretato da Sam Reid (ricordate il personaggio di Tom Cruise nella pellicola? Proprio lui).

La notizia di casting arriva tra l'altro a pochi giorni dall'annuncio di AMC della realizzazione di un'altra serie tratta dai romanzi della Rice. Questa volta però non si tratterà di una storia tratta dal ciclo The Vampire Chronicles”, ma da un'altra sua raccolta intitolata “The Lives of the Mayfair Witches”.

Come evidente anche dalle precedenti affermazioni di Dan McDermott, presidente della programmazione originale di AMC Networks e AMC Studios, sembra essere in atto un'operazione molto simile a quella già vista con The Walking Dead e il The Walking Dead Universe.

Riuscirà il network nell'impresa di creare un altro incredibile fenomeno mediatico?