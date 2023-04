Dopo Intervista col vampiro e Mayfair Witches arriva una nuova serie tratta da Anne Rice

AMC ha annunciato lo sviluppo di una terza serie tratta dalle opere di Anne Rice che andrà ad arricchire questo universo televisivo basato sul lavoro della scrittrice dopo Intervista col vampiro e Mayfair Witches, andate in onda sul network nell'ultimo anno. La rete vuole porre le basi per questo suo Anne Rice Immortal Universe sempre più grande.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, la nuova serie attualmente in fase di sviluppo si concentrerà sull'ordine dei Talamasca presente in molti dei romanzi della Rice. Il Talamasca è stato introdotto nel franchise AMC in Mayfair Witches attraverso il personaggio di Ciprien Grieve (Tongayi Chirisa). La serie, attualmente senza un titolo ufficiale, vedrà John Lee Hancock (The Blind Side) assumere il ruolo di showrunner e sceneggiatore.

"L'accoglienza entusiastica di Interview e Mayfair da parte della critica e dei fan è un ottimo segno di ciò che deve ancora venire in questo universo coinvolgente basato sulle opere di Anne Rice", ha dichiarato Dan McDermott, capo degli AMC Studios, in un comunicato. "Siamo entusiasti di aver cominciato lo sviluppo del prossimo capitolo di questo franchise in crescita, che verrà scritto e diretto dall'impareggiabile John Lee Hancock".

Se siete legati al cult del 1994, vi rimandiamo alla recensione di Intervista col vampiro.

McDermott ha continuato: "Il Talamasca è uno degli elementi più intriganti delle opere della Rice e un filo conduttore di molte delle sue storie. Il potenziale standalone e crossover di questa terza serie è immenso". Nei libri della Rice, il misterioso Ordine dei Talamasca esiste da oltre mille anni ed è impegnato nello studio del mondo soprannaturale e nella protezione del mondo mortale dal male.

Recentemente, è stato annunciato il recast della protagonista di Intervista dopo appena una stagione.

I diritti delle saga best-seller della Rice, Vampire Chronicles e The Lives of the Mayfair Witches, sono stati acquistati da AMC Networks nel maggio 2020 al fine di realizzare più serie televisive live-action. All'epoca, la Rice definì l'accordo "uno dei più significativi ed emozionanti della mia lunga carriera", affermando di come fosse sempre stato il suo sogno "vedere i mondi delle mie due saghe più importanti uniti sotto un unico tetto, in modo che i registi potessero esplorare l'universo ampio e interconnesso dei miei vampiri e delle mie streghe".