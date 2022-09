Intervista col vampiro, le nuove foto offrono uno sguardo sulla serie televisiva AMC

Mancano soltanto due settimane al debutto della nuova serie AMC che adatta il romanzo di Anne Rice, Intervista col vampiro. Nelle ultime ore sono state pubblicate le nuove foto dello show che mostrano alcune nuove sequenze e aggiungono dettagli interessanti sull'atmosfera della narrazione che verrà proposta negli episodi.

Le foto mostrano Louis de Pointe du Lack, interpretato da Jacob Anderson, Lestat de Lioncourt, interpretato da Sam Reid - ecco la prima immagine di Lestat - e la New Orleans del ventesimo secolo. Nella gallery si notano anche Bailey Bass che interpreta Claudia e il giornalista con il volto di Eric Bogosian.



Intervista col vampiro è l'ultimo adattamento del romanzo omonimo di Anne Rice; il precedente più noto è il film del 1994 diretto da Neil Jordan, con Tom Cruise e Brad Pitt. Il film di Jordan divenne famoso anche per il bacio tra una giovanissima Kirsten Dunst e proprio la star di C'era una volta a... Hollywood.

Il romanzo di Rice è il primo della saga Vampire Chronicles, di cui AMC ha acquisito i diritti.



In base a quanto dichiarato dallo showrunner Rolin Jones, AMC ha intenzione di produrre tutti i libri della saga.

Il cast di Intervista col vampiro comprende Jacob Anderson, Sam Reid, Bailey Bass, Eric Bogosian, Assad Zaman, Kalyne Coleman e Maura Grace Athari.



Scoprite sul nostro sito il trailer di Intervista col vampiro, presentato al Comic-Con di San Diego.