Intervista col Vampiro, le prime immagini della serie AMC+

AMC+ ha diffuso le prime immagini di Intervista col Vampiro, l'adattamento televisivo del celebre romanzo di Anne Rice, già adattato sul grande schermo con l'omonimo film del 1994. Il breve video ci permette di dare un primo sguardo a Sam Reid nei panni del vampiro Lestat de Lioncourt.

Le prime immagini di Intervista col Vampiro sono state mostrate in una clip riassuntiva di tutti gli show AMC del 2022 (che trovate in calce all'articolo), insieme all'atteso ritorno di serie come The Walking Dead, Better Call Saul, Killing Eve e Gangs of London.

La nuova serie Intervista col Vampiro è stata annunciata nel 2021 da AMC, che ha ordinato 8 episodi dello show creato da Rolin Jones (Perry Mason) e prodotto insieme a Mark Johnson (Breaking Bad, Better Call Saul) e con Anne e Christopher Rice, i figli dell'autrice, morta a fine 2021. Anne Rice ha contribuito allo sviluppo della serie e il coinvolgimento dei figli in seguito alla sua morte sembra indicare che uno degli obiettivi sarà quello di onorarne la memoria e l'eredità letteraria.

Il romanzo di Rice del 1976 la rese celebre e aprì la strada a un filone narrativo che rivoluzionò il genere, conquistando nuovi avidi lettori: lo show AMC recupera dunque un franchise amato da molti, seguendo i passi dell'omonimo film del 1994 con Tom Cruise, Brad Pitt e Kirsten Dunst nei panni dei tre vampiri Lestat de Lioncourt, Louis de Pointe du Lac e Claudia.

Nell'adattamento televisivo di AMC vedremo invece Sam Reid nei panni di Lestat, mentre Jacob Anderson sarà in Intervista col Vampiro per interpretare Louis e Bailey Bass sarà Claudia.

Il regista di Intervista col Vampiro (o almeno dei primi due episodi) sarà il celebre Alan Taylor, già regista di serie HBO come I Soprano, Boardwalk Empire e Game of Thrones, che ha diretto anche il film Marvel Thor: The Dark World.

La serie TV di Intervista col Vampiro è attesa su AMC e AMC+ per il 2022, ma non è ancora nota la data d'uscita. Restate sulle nostre pagine per scoprire quando uscirà e come potremo vederla in Italia!