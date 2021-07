Intervista col vampiro: trovato il regista della serie tratta dai romanzi di Anne Rice

Lo scorso giugno vi avevamo comunicato che AMC aveva ordinato la produzione di una serie televisiva tratta dalla serie di romanzi Intervista col vampiro scritti da Anne Rice. Adesso la produzione ha trovato finalmente il regista incaricato di ridare nuova linfa al materiale letterario già adattato per il grande schermo con Tom Cruise e Brad Pitt.

Stiamo parlando di Alan Taylor, veterano delle serie HBO che vanta crediti in Game of Thrones e per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe ha diretto Thor: The Dark World, il secondo capitolo del franchise dedicato al dio del tuono della Marvel. La serie di Intervista col vampiro ordinata da AMC dovrebbe essere costituita da otto episodi che approderanno in streaming e in onda nel corso del 2022: Rolin Jones sarà sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner della serie. La serie è prodotta anche da Anne e Christopher Rice assieme a Mark Johnson.

A proposito dell'ingaggio di Taylor nello show, Dan McDermott, presidente della programmazione originale di AMC Networks e AMC Studios ha dichiarato: "Alan Taylor è un regista leggendario e qualcuno che ha una carriera davvero eccezionale e ha una storia che va dal primo episodio di Mad Men, un'ora di squisita televisione che ha portato la nostra compagnia in una nuova direzione. Stiamo mettendo insieme una squadra da sogno per Intervista col vampiro, da Rolin Jones a Mark Johnson allo stesso Alan, un regista il cui lavoro romperebbe perfino IMDb, per non menzionare le straordinarie storie e i personaggi di Anne Rice che hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Siamo molto felici di essere dove ci troviamo con la serie e c'è tanto che ancora dovrà arrivare".

Taylor ha anche diretto episodi de I Soprano, Sex and the City, Deadwood e The West Wing. Il suo lavoro alla regia più recente è in The Many Saints of Newark, il film prequel de I Soprano in arrivo al cinema.