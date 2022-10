Intervista col Vampiro, Sam Reid sul suo Lestat: 'Il ruolo più divertente mai fatto'

I primi due episodi di Intervista col Vampiro, il nuovo adattamento televisivo dell'omonimo romanzo di Anne Rice che già aveva ispirato il film con Tom Cruise e Brad Pitt del 1994, sono andati in onda sulle reti di AMC lo scorso 2 ottobre e in una recente intervista l'attore Sam Reid ha parlato della sua interpretazione del personaggio di Lestat.

Parlando con ComicBook.com, Reid ha raccontato quanto si sia divertito a interpretare Lestat, in particolare per le battute che riesce a pronunciare nella serie - battute tratte direttamente dal romanzo della Rice.

"È davvero la cosa più divertente da fare. Non saprei spiegarlo", ha detto Reid. "È così divertente perché è un personaggio così complicato. Ed è come un dono, i dialoghi che mettiamo in scena sono straordinari. È così gratificante interpretare questo personaggio e, in questo mondo, dire le battute scritte da Anne Rice. È incredibile, perché quando lo leggi è molto diverso da come suona nella tua bocca, cioè da come suona nella tua testa quando devi mettere le parole in bocca e pensi: 'Porca miseria, queste persone parlano così'. Perché ci sono molti punti esclamativi e molto amore. Nel libro ci sono molte emozioni estreme che, quando le traduci, rimangono tali, ma devi anche inserirle in un contesto di realtà, il che è un po' un campo minato da percorrere. Quindi, è molto, molto divertente. I canini aguzzi sono divertenti, le lenti a contatto sono divertenti e tutto è fantastico".

A proposito dello show, nei giorni scorsi si era parlato del sottotesto gay di Intervista col Vampiro; inoltre, tramite le foto più recenti potete dare uno sguardo al Lestat di Sam Reid.

Intervista col vampiro è l'ultimo adattamento del romanzo omonimo di Anne Rice; il precedente più noto è il film del 1994 diretto da Neil Jordan, con Tom Cruise e Brad Pitt. Il film di Jordan divenne famoso anche per il bacio tra una giovanissima Kirsten Dunst e proprio la star di C'era una volta a... Hollywood. Il romanzo di Rice è il primo della saga Vampire Chronicles, di cui AMC ha acquisito i diritti.