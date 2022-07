Intervista col vampiro: la serie AMC affronterà il sottotesto gay presente nei libri

Dopo aver visto il primo trailer di Intervista col vampiro, la nuova serie tratta dai romanzi di Anne Rice che arriverà il prossimo autunno sul piccolo schermo, sembra ormai evidente che gli episodi prenderanno di petto il sottotesto gay dei romanzi della scrittrice, non presente ad esempio nel celebre adattamento cinematografico degli anni '90.

Durante il panel di Intervista col vampiro al SDCC, lo showrunner Rolin Jones ha dichiarato che la serie abbraccerà il sottotesto gay del romanzo originale della Rice. È noto da tempo che Intervista col vampiro include un sottotesto gay tra Lestat e Louis, e Jones ha dichiarato che la serie riconoscerà apertamente la relazione e la sessualità dei vampiri. Si tratta di un aspetto che l'adattamento cinematografico del 1994 è stato criticato per aver escluso, e Jones afferma di voler prendere il sottotesto del libro e trasformarlo in testo, renderlo quindi da implicito a esplicito.

La Rice, scomparsa all'età di 80 anni lo scorso dicembre, è stata una convinta sostenitrice dei diritti LGBTQ+. Sebbene il suo romanzo originale non sia stato accolto molto bene dalla critica dell'epoca, Intervista col vampiro è diventato un classico queer e la Rice ha confermato che Lestat e Louis avevano effettivamente una relazione sentimentale. Sebbene l'adattamento cinematografico non abbia approfondito la queerness di Lestat e Louis, il sottotesto omosessuale tra i personaggi è rimasto, nonostante sia piuttosto ambiguo. Tuttavia, la serie TV di Jones sembra essere il primo adattamento di Intervista col vampiro a trattare esplicitamente la sessualità di Lestat e Louis.

In Nordamerica la serie tv di Intervista col Vampiro debutterà il 2 ottobre su AMC e AMC+. Prima ancora del nuovo trailer, AMC ci aveva mostrato la New Orleans della serie in un teaser dedicato a Lestat de Lioncourt (Sam Reid).