Intervista col Vampiro, la serie di AMC ha trovato il suo Lestat: sarà Sam Reid

AMC si porta avanti con lo sviluppo della serie tv di Intervista col Vampiro e annuncia la sua prima scelta di casting: Sam Reid sarà il vampiro Lestat de Lioncourt.

La serie tv Intervista col Vampiro ha trovato uno dei suoi protagonisti.

Lo show ordinato da AMC lo scorso giugno, dopo aver acquisito i diritti di “The Vampire Chronicles” e “The Lives of the Mayfair Witches”, le raccolte di romanzi scritte da Rice, da cui proviene anche la sua opera più rinomata, è finalmente entrato nella fase di casting.

Il primo a essere stato scelto è l'interprete di Lestat de Lioncourt, il mentore di Louis de Pointe du Lac (che nel film del '94 Intervista Col Vampiro erano interpretati rispettivamente da Tom Cruise e Brad Pitt). A prestargli il volto sarà l'attore australiano Sam Reid, già visto in film come Waiting For The Barbarians, Le due Vie del Destino, Posh e La Ragazza del Dipinto.

Dovessero essere sviluppati altri show ambientati nel mondo creato da Rice, come d'altronde sembra essere questo il piano del network, Reid potrebbe avere davanti a sé un incarico a lungo termine.

Nel frattempo, saranno 8 gli episodi che andranno a comporre la serie di Rollin Jones (Perry Mason, Fiday Night Lights), showrunner, sceneggiatore e produttore del progetto, mentre Alan Taylor (Game of Thrones, Thor: The Dark World) ne dirigerà i primi due episodi.