Intervista col Vampiro, il nuovo teaser ci dà il benvenuto a New Orleans

Dopo il primo teaser di Intervista col Vampiro diffuso la settimana scorsa, l'adattamento televisivo di AMC del celebre romanzo di Anne Rice, Intervista col Vampiro, si svela con una nuova anticipazione video che ci introduce la New Orleans in cui sarà ambientato lo show.

Anche il nuovo teaser (che potete vedere nel tweet a fine articolo) dura pochi secondi, che sono però sufficienti a impostare il tono dello show, offrendo un primo scorcio di New Orleans e dei suoi misteri: il clima festoso con luci e musica jazz suonata da una band per strada muta rapidamente quando appare nell'inquadratura una persona che rivolge le spalle allo spettatore, di fronte all'insegna dell'Avery Hotel, mentre la musica rallenta fino ad interrompersi.

L'individuo che appare nel trailer sembra proprio essere Lestat de Lioncourt, il vampiro protagonista della serie letteraria della Rice, nonché dello show che debutterà in autunno su AMC e AMC+, interpretato da Sam Reid.

Al suo fianco, Jacob Anderson nei panni di Louis de Pointe du Lac, insieme a un cast composto da Bailey Bass nel ruolo di Claudia e Assad Zaman nei panni di Rashid. Di recente è stato annunciato anche Eric Bogosian nel cast di Intervista col Vampiro, nel ruolo di Daniel Molloy, il giornalista investigativo a cui Louis racconta la sua storia.

Tra i produttori dell'adattamento televisivo figura la stessa Anne Rice, scomparsa nel 2021, insieme al figlio Christopher Rice, Mark Johnson e lo showrunner Rolin Jones.

"La sfida nell'adattare per la televisione l'innovativo e immensamente avvincente lavoro di Anne Rice è allo stesso tempo spaventosa ed entusiasmante" ha dichiarato Mark Johnson, produttore esecutivo di Intervista col Vampiro. "Avendo già prodotto in passato dei film tratti da opere così uniche, riconosco che abbiamo una responsabilità e degli obblighi nei confronti del materiale di partenza. Credo davvero che con AMC e Rolin Jones abbiamo tutte le carte in regola per affrontare questa sfida e per intrattenere e far esaltare sia i fedelissimi di Anne Rice che gli spettatori che solo ora scoprono le sue opere".

Intervista col Vampiro non sarà la sola serie TV che AMC svilupperà adattando le opere della Rice: infatti, il network sta lavorando anche a Mayfair Witches con Alexandria Daddario nel ruolo di Rowan Mayfair.