Intervista col Vampiro: il primo teaser trailer svela la finestra di uscita

Le prime immagini di Intervista col Vampiro hanno acceso l'entusiasmo per la serie AMC tratta dai romanzi di Anna Rice e ora, l'emettente ha rivelato la possibile data di uscita per questa produzione realizzata a 28 anni di distanza dall'omonimo film con Brad Pitt e Tom Cruise.

Il trailer di 30 secondi ci porta in una maestosa casa dove un custode cerca di eliminare ogni spiraglio di luce mentre vengono mostrate due bare in una stanza illuminata dal fuoco di un caminetto. Proprio al termine di questo breve video apprendiamo che la serie AMC farà il suo debutto il prossimo autunno, sebbene per il momento non sia stata ancora in alcun modo rivelata una specifica data per l'inizio dello show.

Nel teaser viene anche rivelata quella che sembra essere un'ambientazione dell'inizio del 20° secolo poiché all'esterno dell'abitazione è possibile notare una delle prime automobili ma anche una una carrozza trainata da cavalli. Tutto questo sembra essere in linea con le foto pubblicate in precedenza che mostrano Louis e Lestat in giro per New Orleans all'incirca nella stessa epoca.

Jacob Anderson è il protagonista di intervista col Vampiro e secondo il produttore esecutivo Mark Johnson è stato fatto un grande sforzo per sostenere l'eredità narrativa di Anna Rice, pur tentando di rendere i personaggi assai più attraenti per il pubblico moderno.

Cosa ve ne pare di questo primo breve teaser trailer? Ditecelo nei commenti.