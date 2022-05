Intervista col Vampiro: il nuovo trailer ci mostra l'inizio dell'intervista con Louis

AMC ha diffuso un nuovo teaser trailer di Intervista col Vampiro, nuovo adattamento seriale del romanzo di Anne Rice che era già stato al centro dell'adattamento cinematografico uscito nel 1994 con protagonisti Brad Pitt e Tom Cruise. In questo nuovo e breve teaser vediamo l'inizio dell'intervista di Louis de Pointe du Lac con Daniel Molloy.

Il teaser in questione dura poco meno di 20 secondi, ma offre agli spettatori un piccolo assaggio dell'intervista al centro della storia, con il soggetto che spiega di non essere sempre stato un vampiro, ma di essere stato un uomo di 33 anni prima di essere trasformato. Quest'ultimo assaggio segue il teaser di Intervista col Vampiro rilasciato il mese scorso, che si concentrava maggiormente su Lestat, quindi sembra logico che questo invece accenni al personaggio di Louis.

Tra i produttori dell'adattamento televisivo figura la stessa Anne Rice, scomparsa nel 2021, insieme al figlio Christopher Rice, Mark Johnson e lo showrunner Rolin Jones.

"La sfida nell'adattare per la televisione l'innovativo e immensamente avvincente lavoro di Anne Rice è allo stesso tempo spaventosa ed entusiasmante" ha dichiarato Mark Johnson, produttore esecutivo di Intervista col Vampiro. "Avendo già prodotto in passato dei film tratti da opere così uniche, riconosco che abbiamo una responsabilità e degli obblighi nei confronti del materiale di partenza. Credo davvero che con AMC e Rolin Jones abbiamo tutte le carte in regola per affrontare questa sfida e per intrattenere e far esaltare sia i fedelissimi di Anne Rice che gli spettatori che solo ora scoprono le sue opere".

Intervista col Vampiro non sarà la sola serie TV che AMC svilupperà adattando le opere della Rice: infatti, il network sta lavorando anche a Mayfair Witches con Alexandria Daddario nel ruolo di Rowan Mayfair.

Intervista col Vampiro debutterà su AMC il prossimo autunno.