Il cast di Arrow loda il grande impegno di Stephen Amell

Possiamo affermare che la carriera cinematografica di Stephen Amell sia decollata grazie al suo ruolo in Arrow. Il grande impegno messo dall'attore nel recitare la parte di Oliver Queen è stato riconosciuto sia dal pubblico sia dalla critica. Anche i suoi colleghi hanno deciso di dedicare alcune parole al protagonista della serie TV.

Durante il San Diego Comic-Con David Ramsey, Katie Cassidy Rodgers e Rick Gonzales hanno voluto ricordare i loro momenti preferiti con Stephen Amell. Il primo è l'interprete di Diggle, che racconta: "Stavo camminando per un corridoio quando ho sentito qualcuno chiamarmi. Sapevo che era Stephen. Entro nella stanza e vedo Stephen, senza maglietta. Mi racconta quello che sta accadendo nello show, inoltre mi dice che non vede l'ora di lavorare con me, e di avere una partnership duratura. Io vedo un ammasso di muscoli, bicipiti e persino i lobi delle sue orecchie sono muscolosi. Ma la cosa più importante è che si vedeva quanto fosse dedicato al ruolo, questo si avvertiva anche sul set, ogni giorno".

Anche Katie Cassidy ha voluto sottolineare quanto sia stata grata di aver potuto lavorare con l'attore canadese: "Proprio nel backstage stavo dicendo a Stephen quanto fossi orgogliosa di lui, per tutto quello che ha fatto nella serie. Non avete idea di quanto duramente lavori per voi".

Anche l'attrice Caity Lotz ha voluto salutare il protagonista di Arrow, fornendo un'ulteriore conferma di quanto sia amato dai colleghi.

Se ancora non lo sapete, l'ottava stagione della serie sarà quella conclusiva e andrà in onda a partire dal 15 ottobre. Vi lasciamo quindi con l'emozionante trailer di Arrow 8.