Into the dark: l'attore Core Fogelmanis si unisce al cast della seconda stagione

Mentre negli Stati uniti è ancora in corso la prima stagione della serie tv horror Into the dark, prodotta da Blumhouse e distribuita da Hulu, sono già stati annunciati gli attori che reciteranno in un episodio del secondo capitolo. Uno di questi è Core Fogelmanis, quest'anno già protagonista di un film horror con Octavia Spencer.

L'attore diciannovenne Core Fogelmanis è il sesto membro del cast della seconda stagione della serie tv horror distribuita da Hulu, Into the dark (anche Clayne Crawford avrà un ruolo in Into the dark).

Tra gli altri interpreti scritturati per questo secondo capitolo troviamo: Annie Q., Jessi Case, Julian Works, Philip Labes e Hugo Armstrong (attore di Fear the walking dead).

La serie tv prodotta da Blumhouse Television è composta da 12 episodi, ciascuno dei quali è rilasciato a un mese di distanza dal precedente, così da coprire l'arco narrativo di un intero anno. Negli Stati Uniti la prima puntata è andata in onda ad ottobre e ciò significa la prima stagione ha già da poco superato la sua metà, mentre in Italia resta ancora inedita. Inoltre, ogni puntata si concentra sul periodo di festività del mese in cui è ambientata, e ciò che le lega le varie trame, ognuna autonoma, è l'appartenenza al genere thriller.

Non è la prima volta che il giovane Core Fogelmanis collabora con la casa di produzione Blumhouse, dal momento che ha recentemente recitato in Ma, l'horror psicologico con protagonista l'attrice premio Oscar Octavia Spencer, uscito il 31 maggio negli USA, e in Italia sarà disponibile soltanto dalla fine di agosto (su Everyeye.it trovate il poster del nuovo film horror Ma).

L'attore ha inoltre recitato in altre pellicole come: PrankMe, Girl Meets World e #SquadGoals.

Tornando invece a Into the dark, i sei nuovi membri del cast appariranno nell'episodio dal titolo School spirit, in cui si racconta di un gruppo di adolescenti emarginati che mentre si trovano a scuola nel weekend a causa di una punizione, si imbattono in alcuni fantasmi all'interno dell'istituto. La puntata, diretta da Mike Gan, che l'ha anche co-scritta insieme a Patrick Casy e Josh Miller, sarà presentata in anteprima il 2 agosto.