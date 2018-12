Into the Dark, 'New Years New You' è il prossimo episodio con un cast tutto al femminile

Per chi non lo sapesse, Blumhouse Productions ha fatto già irruzione nel mondo della televisione con Into the Dark, una particolarissima serie antologica iniziata lo scorso ottobre che si struttura in un episodio - praticamente un film tv- in uscita nei mesi legati a una particolare festività.

La serie è iniziata con The Body a ottobre, per Halloween, espansione dell'omonimo cortometraggio di Paul Fischer sempre da lui diretto, mentre Pooka!, diretto da Nacho Vigalondo (Colossal) e incentrato sul Natale, è stato distribuito su Hulu poche ore fa, ricevendo ottime recensioni. Quello che ci interessa oggi è però la notizia - riportata da Indiewire - che la Blumhouse per il prossimo episodio ha scritturato una regista donna, la prima della sua fucina.



Stiamo parlando di Sophia Takal (Green, Always Shine), che ha diretto l'episodio New Years New You - capodanno - in uscita il prossimo 28 dicembre e con protagonista un cast completamente al femminile, il che è una bella novità per la casa di produzione. L'episodio durerà 85 minuti e vede nel cast Suki Waterhouse (The Bad Batch), Carly Chaikin (Mr. Robot), Kirby Howell-Baptiste (Killing Eve) e Melissa Bergland (Winners & Losers).



La Takal ha rivelato a Indiewire di essere stata contattata dalla Blumhouse all'inizio dell'estate, quando era già pronta la sceneggiatura firmata da Adam Gaines, che ha poi revisionato il progetto girato in 15 giorni tra luglio e agosto.