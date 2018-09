Into the Dark: il trailer della serie antologica di Hulu è online

Blumhouse ha rilasciato il trailer della serie horror intitolata Into The Dark, che verrà messa in onda su Hulu, la piattaforma digitale dove sono uscite serie come, per esempio, Marvel's Runaways.

Una nuova serie horror arriverà presto su Hulu per la precisione il prossimo mese ed è prodotta da Blumhouse Productions. Il teaser, il primo rilasciato online, potete vederlo in calce alla news. Into the Dark debutterà il 5 ottobre sulla piattaforma Hulu.

Ecco la caption del post con il quale Blumhouse ha rilasciato il trailer:

"Blumhouse ✔

@blumhouse Quest'anno l'horror non lo vedremo solo per Halloween.La première di #IntoTheDark arriva il 5 ottobre solo su @Hulu."

Ultimamente ci sono moltissimi prodotti horror che hanno un grande successo. Non solo serie tv come Stranger Things, ma anche prodotti reboottati come IT, il film di Andy Muschietti su Pennywise, il clown malefico creato dalla fantasia di Stephen King.

In Into The Dark a quanto pare, ogni episodio sarà staccato dal successivo: una storia a sé per ogni puntata, insomma, e saranno dei veri e propri film in quanto a lunghezza. La prima puntata, che si intitola "The Body", farà la cronaca della storia di "un killer sofisticato e troppo sicuro di sé che svolge sempre il suo lavoro con stile. Decide di portare le cose ad un livello ancora più alto trasportando la sua ultima vittima in bella vista, assumendo - correttamente - che i festaioli di Los Angeles, semplicemente, saranno incantati dal suo elaborato "costume". Alla fine viene scoperto e la sua diventa una battaglia di volontà e ingegno."