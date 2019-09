Into the Night: Netflix ordina la prima serie belga dal produttore di Narcos

Netflix ha ordinato il suo primo show televisivo belga, dal titolo Into the Night, scritto e creato dal produttore di Narcos e Scandal, Jason George. Con quest'operazione Netflix prosegue il suo percorso d'investimento in contenuti originali in tutta Europa. George si è occupato della scrittura di tutti e sei gli episodi previsti.

Il produttore di Narcos sarà anche showrunner e produttore esecutivo di Into the Night, insieme a Jacek Dukaj, il cui romanzo è stato l'ispirazione per questo nuovo show.

La trama di Into the Night racconta la storia della salvaguardia dell'umanità di fronte ad un disastro cosmico occorso durante la partenza di un volo da Bruxelles.

Il cast di Into the Night sarà internazionale, con attori provenienti da Belgio, Francia, Germania e anche Italia.



Le vicende si concentrano soprattutto sull'equipaggio e sui passeggeri del volo notturno in partenza da Bruxelles. Nonostante la diversità di ceto sociale, ogni passeggero e ogni membro dell'equipaggio in questo momento condividono una sola cosa, quella fondamentale: il desiderio di sopravvivenza.

Into the Night verrà lanciato su Netflix a partire dal 2020.

Michael Azzolino, direttore di Netflix International Originals ha dichiarato:"Siamo felici di annunciare la nostra prima serie originale belga, Into the Night. Siamo entusiasti di lavorare con questo fantastico team per dare vita a questa serie unica".

Netflix per il mese di settembre propone tante novità, tra cui anche il film di Steven Soderbergh, The Laundromat presentato a Venezia.