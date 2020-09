Intramontabile Sabrina Ferilli, curve da capogiro anche a 56 anni

Sabrina Ferilli è ormai da decenni una vera e propria icona sexy. Molti ricorderanno il suo indimenticabile calendario del 2000 per il settimanale Max ma anche la sua sfilata in un succinto costume per lo scudetto della Roma dell'anno successivo. Nonostante i 56 anni suonati, l'attrice continua ancora oggi a far impazzire i suoi fan.

L'ultimo scatto provocante è stato condiviso nelle scorse ore da una sua pagine fan page. La Ferilli appare radiosa e in forma smagliante in un attillato abito verde a fantasia. Il selfie allo specchio mette in risalto un lato b da capogiro che sembra essere quello di una ragazzina.

La didascalia della pagina recita: "Che bello! Stasera si riparte con la nuova edizione di quello straordinario circo di Tú Sí Que Vales su Canale 5 alle 21:20! Anche Sabrina ci tiene a ricordare che stasera non potete mancare all’appuntamento con @tusiquevales_it”.

Come già lo scorso anno Sabrina prenderà parte a Tu Si Que Vales, il programma del sabato sera di Canale 5, dove siederà al fianco di Ruby Zerby, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Questa esperienza già nello scorso anno gli ha dato la possibilità di mettere in mostra la sua proverbiale simpatia accompagnata da un'indiscutibile bellezza.

Intanto Maria De Filippi è tornata in TV anche con Uomini e Donne, nella prima settimana di messa in onda la moglie di Maurizio Costanzo ha fatto il pieno di ascolti, asfaltando Serena Bortone con il suo nuovo programma Oggi è un altro giorno.