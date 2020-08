Inumani: 5 cose da sapere sui personaggi Marvel se sperate in una nuova serie TV

Originariamente, durante l'annuncio della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, Gli Inumani sarebbero dovuti diventare un lungometraggio cinematografico, prospettiva poi modificata per le troppe problematiche di continuity e adattati invece in una fallimentare serie televisiva ABC cancellata appena dopo la messa in onda della premiere.

Con l'arrivo di Disney+ e il connubio con i Marvel Studios guidati da Kevin Feige, i segnali indicano invece un grande spazio per il ritorno degli Inumani via streaming, nello stesso formato delle attesissimi The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Moon Knight e via dicendo. Con la chiusura della Marvel Television di Jeph Loeb, poco importa che siano apparsi in Agents of SHIELD: Kevin Feige ripartirà da capo, unificando tutto l'unificabile.



Attualmente non c'è però nulla di confermato su di un'eventuale nuova serie degli Inumani, ma vogliamo comunque riportarvi 5 cose assolutamente da sapere sui personaggi Marvel prima di uno sperato annuncio che li riporti finalmente in traiettoria traspositiva.



Eccole:



1. È COME GAME OF THRONES CON I SUPEREROI: C'è una famiglia reale, intrighi di potere, zii mefistofelici, tradimenti, colpi di scena. Tutto così, amletico e shakespeariano ma tradotto in chiave supereroistica. Fenomenale.



2. BLACK BOLT, RE DEGLI INUMANI: È semplicemente uno dei personaggi Marvel più potenti di sempre. Gli basta emettere un suono per scatenare uno tsunami, figurarsi se parlasse fluentemente. Per questo non è muto ma non parla mai, il che lo rende dannatamente affascinante.



3. UNA STORIA LEGGENDARIA: Gli Inumani sono stati creati dai Kree milioni di anni fa, quando visitarono la terra manomettendo il DNA umano. Rimasti soli, Gli Inumani hanno formato una loro società molto complessa, isolandosi dall'umanità e per questo cambiando radicalmente, nel profondo. Un collegamento che potrebbe facilitare un'eventuale introduzione nel prossimo Eterni.



4. ATTILIAN: È la capitale del Regno Inumano e ha circa settemila anni. Si trovava inizialmente in una valle nascosta dell'Himalaya, ma una volta scoperta e in pericolo gli Inumani la trasferirono nella Zona Blu della Luna, ambientazione davvero unico anche da esplorare su schermo.



5. POTREBBERO TORNARE IN MS. MARVEL: Un insistente rumor vorrebbe che due membri della Famiglia Reale Inumana possano apparire nella serie televisiva Disney+ su Ms. Marvel, per l'esattezza Freccia Nera e Maximus.