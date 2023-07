Invasion 2: gli alieni portano la guerra sulla Terra nell'esplosivo trailer della serie

A circa un mese dal primo teaser di Invasion 2, la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha svelato in queste ore il trailer ufficiale dell'attesissima seconda stagione dell'acclamata serie tv di fantascienza in uscita dal 23 agosto in esclusiva sul servizio di Apple.

Il filmato promozionale, disponibile come sempre nel player all'interno dell'articolo, mostra praticamente tutto quello che gli amanti della fantascienza e dei racconti sugli alieni possono desiderare, tra navicelle spaziali giganti arenate sulla terraferma, fughe rocambolesche, skyline di città devastate dalla guerra e mostri inquietanti che minacciano l'incolumità dei protagonisti, il tutto impreziosito dai costosissimi effetti speciali dell'imponente produzione targata Boat Rocker.

Ricordiamo che la serie, incentrata sulle prospettive di personaggi in diverse parti del mondo in seguito a un'invasione aliena, è stata creata dal produttore candidato all'Oscar e due volte nominato agli Emmy Award Simon Kinberg, famoso per X-Men, Deadpool e Sopravvissuto - The Martian, e da David Weil di Citadel. La seconda stagione di Invasion debutterà il 23 agosto su Apple TV+ con il primo di dieci episodi, seguito da un nuovo episodio settimanale ogni mercoledì fino al gran finale del 25 ottobre.

Nel cast, tra gli altri, tornano Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Paddy Holland e Tara Moayedi, ai quali si aggiungono le new entry Enver Gjokaj, Nedra Marie Taylor e Naian González Norvind.