Invasion, in arrivo la stagione 2: Apple TV+ annuncia il rinnovo

Vi avevamo raccontato le nostre prime impressioni su Invasion, la nuova serie di fantascienza targata Apple TV+ che ha debuttato lo scorso ottobre. La piattaforma streaming ha da poco annunciato il rinnovo dello show per la seconda stagione, e Simon Kinberg, co-creatore insieme a David Weil, ha ringraziato in una nota i fan per il sostegno.

Nella prima stagione di Invasion, la Terra e la stessa esistenza dell'umanità sono minacciate da una specie aliena. Facendo affidamento sugli occhi di cinque persone comuni sparse in tutto il mondo, la narrazione si svolge in tempo reale mentre i personaggi lottano per dare un senso agli eventi che si svolgono intorno a loro.

Simon Kinberg, che insieme a David Weil ha prodotto i film degli X-Men e diretto Dark Phoenix nel 2019, ha espresso la sua speranza di espandere "nei modi più profondi ed epici" l'universo di Invasion. Tra i fan più accaniti della serie c'è Tom Holland, anche perché il fratello del Peter Parker del MCU, Paddy, ne è uno dei protagonisti. Il cast è composto anche da Sam Neill, Shamier Anderson, Shioli Kutsuna, Golshifteh Farahani, Firas Nassar, Billy Barratt, Azhy Robertson, Tara Moayedi e Daisuke Tsuji.

Per altri approfondimenti sui migliori show di fantascienza, vi rimandiamo alle serie tv sugli alieni oltre Invasion.