Invasion, Sam Neil affronta un'invasione aliena nel trailer della nuova serie Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Invasion, nuova serie drama sci-fi che racconterà un'invasione aliena vista attraverso diverse prospettive in giro per il mondo.

Tra i protagonisti troviamo la star di Jurassic Park Sam Neill insieme a Shamier Anderson (Bruised, “Awake”), Golshifteh Farahani (Extraction, Paterson, Body of Lies), Firas Nassar (Fauda), e Shioli Kutsuna (Deadpool 2, The Outsider).

La serie è creata da David Weil e Simon Kinberg. Quest'ultimo, reduce dal flop di X-Men: Dark Phoenix, torna nel mondo delle serie TV dopo aver creato il reboot di The Twilight Zone e dopo aver lavorato a Legion e alla serie animata Star Wars: Rebels. I produttori esecutivi sono Audrey Chon (The Twilight Zone), Amy Kaufman (When They See Us), Elisa Ellis e Katie O’Connell Marsh.

I primi tre episodi di Invasion debutteranno su Apple TV+ il prossimo 22 ottobre 2021. Che ve ne pare di questo primo trailer? Come sempre, fateci sapere le vostre impressioni nello spazio dedicato ai commenti.

Nel frattempo Apple TV+ ha presentato tutte i propri titoli in arrivo tra l'estate e l'autunno di quest'anno, a partire da debutti attesi come Foundation (tratta dal celebre Ciclo delle Fondazioni di Isaac Asimov) fino ad arrivare ai ritorni di The Lasso, The Morning Show e See.