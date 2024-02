Invasion, la serie Apple TV+ è stata rinnovata per una terza stagione!

Non c'è due senza tre: il celebre proverbio è (quasi) sempre valido nel mondo del cinema e delle serie tv e a dimostrarlo, stavolta, è Invasion, la scommessa aliena di Apple TV+ che ha raccolto non pochi consensi da parte di critica e pubblico.

Nelle ultime ore, infatti, è stata resa pubblica l'ufficialità del rinnovo di Invasion per la terza stagione. Lo show, targato Apple TV+, conta come produttori il due volte candidato all'Oscar e nominato agli Emmy Awards Simon Kinberg (X-Men, Deadpool, The Martian) e David Weil (Hunters). Forte di questo acclamato team di lavoro, i nuovi episodi entreranno in fase di produzione alla fine del mese di febbraio. Intanto, le prime due stagioni si stanno consolidando come opere di forte spessore e grande rilievo all'interno del catalogo Apple TV+, conquistando una fetta sempre maggiore di spettatori.

"Sono così orgoglioso di ciò che siamo riusciti a fare con le prime due stagioni del nostro show con i nostri partner di Apple TV+, il nostro cast e la troupe", ha dichiarato entusiasta Simon Kinberg. "Questa nuova stagione continuerà a basarsi sulla stessa posta in gioco delle puntate precedenti, mantenendo i nostri personaggi al centro della narrazione e riunendoli in modo tale che possano, si spera, sorprendere e, cosa più importante, commuovere il pubblico, che è stato così incredibilmente di supporto e ispirazione fin dal primo giorno".

In attesa di nuovi aggiornamenti in merito alla produzione, ricordiamo che la serie Invasion racconta un'invasione aliena tramite diversi punti di vista in tutto il mondo, con protagonisti Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland e Tara Moayedi. E se già non state più nella pelle per questa terza stagione, ecco qualche utile consiglio seriale in puro stile Invasion.