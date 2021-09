Invasion, il nuovo trailer svela la data di uscita della serie targata Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso un nuovo trailer di Invasion, serie drammatica di fantascienza, con protagonista Sam Neill pronto ad affrontare un’invasione aliena. Creata da Simon Kinberg e David Weil la serie è ambientata in più continenti mentre i cittadini di tutto il mondo lottano per affrontare l'evento.

Un primo teaser trailer di Invasion era stato diffuso in estate, questa versione estesa mette subito in chiaro le premesse dello show:



“Miei concittadini del mondo, quello che ho da dirvi non è qualcosa che sarei mai stato disposto a dire. Come molti di voi ormai sanno, stiamo soffrendo di incidenti inspiegabili e apparentemente non correlati che vanno da interruzioni di corrente alla distruzione di infrastrutture e case", afferma il presidente nel trailer, che potete guardare qui sopra.



Ma quelli che si pensava fossero solo incidenti si sono rivelati causati da qualcosa "non della nostra Terra", continua. Come faranno i personaggi a proteggere se stessi e i loro cari di fronte ad una minaccia del genere?



Fanno parte del cast anche Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Firas Nassar e Shioli Kutsuna.



Lo show distribuirà i suoi altri sette episodi della sua prima stagione settimanalmente ogni venerdì.



Invasion è una delle numerose serie di fantascienza di alto profilo in arrivo su Apple TV+. Questo autunno sul servizio di streaming arriverà anche Foundation, un adattamento dei romanzi di Isaac Asimov sviluppato da David S. Goyer.