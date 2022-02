Inventing Anna, per Julia Garner Anna Delvey sarebbe stata amica della Ruth di Ozark

Secondo l'apprezzatissima Julia Garner, l'Anna Delvey di Inventing Anna sarebbe potuta diventare grande amica della Ruth Langmore di Ozark: in una recente intervista, l'attrice statunitense ha parlato dei due personaggi che interpreta nelle serie Netflix, rivelando perché, secondo lei, sarebbero andate decisamente d'accordo.

Ruth Langmore è al centro del recente trailer della parte 2 di Ozark 4, che ha annunciato il debutto degli ultimi 7 episodi dello show, che saranno disponibili in streaming su Netflix dal 29 aprile. Grazie a questo ruolo, Garner si è fatta conoscere al grande pubblico, ricevendo anche numerosi riconoscimenti dalla critica, nonché due premi Emmy per la sua interpretazione.

Più recentemente, l'attrice è stata protagonista di Inventing Anna, la miniserie targata Shondaland che in un mix tra realtà e finzione racconta la storia della finta ereditiera Anna Delvey. Nonostante i due ruoli e le due produzioni seriali siano estremamente diversi, possiamo ritrovare alcuni elementi in comune tra le due giovani donne, come l'ambizione e la determinazione.

In una recente intervista alla testata ET Canada, Julia Garner ha dichiarato che le due, secondo lei, potrebbero ipoteticamente essere migliori amiche: "Credo che Ruth e Anna potrebbero inizialmente giudicarsi a vicenda, perché vengono da mondi completamente diversi. All'inizio non si sarebbero piaciute, ma sarebbero probabilmente diventate migliori amiche alla fine. A entrambe piace attivare le persone, è una cosa che hanno in comune".

Queste dichiarazioni di Garner rivelano nuovamente la profonda preparazione dell'attrice nell'affrontare i ruoli che le vengono assegnati: è noto infatti che prima dell'inizio delle riprese di Inventing Anna, l'attrice abbia incontrato più volte Anna Sorokin in prigione, imparando a coglierne le varie sfumature da rendere al meglio sul piccolo schermo.