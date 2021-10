Inventing Anna: Netflix rilascia le prime foto della serie creata da Shonda Rhimes

Netflix ha da da poco rilasciato le prime immagini ufficiali di Inventing Anna, la nuova serie creata da Shonda Rhimes che approderà sulla piattaforma streaming nel prossimo 2022. Per il momento non abbiamo ancora una data d'uscita ufficiale.

La serie è composta da 10 episodi della durata di 60 minuti ciascuno mentre il cast di Inventing Anna è formato da Anna Chlumsky (Veep - Vicepresidente incompetente) nel ruolo della giornalista Vivian, Julia Garner (Ozark, Dirty John) in quello di Anna Delvey, che dà il nome alla serie, mentre Katie Lowes (Scandal) è Rachel, una follower di Anna disposta a tutto; Laverne Cox (Orange Is the New Black) interpreta Kacy Duke, manager di celebrities e life coach risucchiata dal vortice di Anna, e Alexis Floyd (The Bold Type) è Neff, un’aspirante regista.

Inventing Anna racconta la storia di Vivian, una giornalista che indaga sul caso di Anna Delvey, importante volto di Instagram che, sfrutta la sua notorietà per rubare i soldi dei suoi follower. Anna è diventata in breve tempo la più grande truffatrice di New York e in attesa del suo processo, instaura un particolare rapporto di amore ed odio proprio con Vivian che mira a scoprire la verità che si cela dietro questo spinoso caso. Inventing Anna si ispira all'articolo di Jessica Pressler che è annoverata anche come produttrice dello show.