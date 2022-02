Inventing Anna: ecco i principali cambiamenti apportati dalla serie Netflix

Inventing Anna è l'ultima creazione Netflix di Shonda Rhimes che racconta la vicenda di una truffatrice che si spaccia per una ricca ereditiera nel patinatissimo mondo di Instagram. Scopriamo dunque quali sono le principali modifiche apportate dallo show alla vera storia di Anna Sorokin.

Nell'episodio 1 di Inventing Anna scopriamo che la giornalista Vivian Kent, la cui reputazione è stata fortemente condizionata da un errore del passato, tenta in ogni modo di convincere Anna Delvay a farsi processare. Questo non solo sarebbe immorale per un membro della carta stampata ma è anche una distorsione della realtà dei fatti. Jessica Pressler infatti in nessun modo ha provato ad avere contatti di questo tipo con la truffatrice, e la sua reputazione tra l'altro, era già stata riabilitata dal pezzo da cui è poi stato tratto il film Hustlers del 2019.

Nella serie poi, Anna Sorokin al termine del processo si è detta assolutamente non dispiaciuta delle sue azioni nella realtà dei fatti, la donna invece ha ammesso le sue colpe, sottolineando di aver commesso un grave errore. Ovviamente poi, i nomi di alcuni personaggi sono stati modificati così come alcuni luoghi.

Nell'episodio 8 poi, vediamo Vivian recarsi in Germania per conoscere al meglio le vicende giovanili di Anna, nella realtà questo viaggio è stato organizzato proprio dalla truffatrice. Nel corso della seri poi, sembra che la famiglia di Anna non sia minimamente interessata al processo, nella realtà dei fatti invece, sono stati al suo fianco nei momenti più complessi dell'udienza.

Per saperne di più su questa serie, date uno sguardo alla nostra recensione di Inventing Anna.