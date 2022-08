Inventing Anna, Rachel Williams fa causa a Netflix per aver danneggiato la sua immagine

In quello che sembra essere un periodo di leggera ripresa, arrivano cattive notizie per Netflix: la collaboratrice di Vanity Fair Rachel Williams ha citato in giudizio lo streamer per averla descritta, a suo parere ingiustamente, come una persona "non etica" e "avida" nella serie di successo Inventing Anna.

Come sappiamo, la miniserie racconta la vita e i crimini di Anna Sorokin, che ha rubato denaro alle élite di New York con il pretesto di essere un'ereditiera tedesca. Il prodotto si basa su un articolo di una rivista newyorkese, e secondo Williams, che ha raccontato l'esperienza dal suo punto di vista in un pezzo di Vanity Fair e in un romanzo, sarebbero molti i cambiamenti apportati in Inventing Anna agli eventi originali. E, chiariamolo, lo show stesso sottolineava in un disclaimer che ci sono delle parti oscure, probabilmente inventate da Anna o comunque romanzate. Ma Williams non ci sta: ritiene infatti che la serie abbia arrecato troppi danni alla sua immagine.

La causa è stata depositata Lunedì presso il Tribunale federale del Delaware, e in questa l'ex amica di Anna Sorokin sostiene che "Netflix ha preso una decisione deliberata con scopi drammatici nel mostrare Williams fare o dire cose nello show che la ritraggono come una persona avida, snob, sleale, disonesta, codarda, manipolatrice e opportunista." La donna in particolare afferma la falsità di alcuni eventi, come l'abbandono di Anna in Marocco o il suo coinvolgimento nell'arresto dell'ex amica.

"Williams è stata sottoposta a un torrente di abusi online, interazioni con persona negative e caratterizzazioni che hanno peggiorato la sua immagine nei podcast, ecc. basati sulla serie, stabilendo così che le azioni di Netflix l'hanno esposta al disprezzo pubblico, al ridicolo, all'avversione e alla disgrazia, e indotto una cattiva opinione di lei" si legge ancora nel testo della causa. L'avvocato della donna, Alexander Rufus-Isaacs,ha dichiarato che l'errore di Netflix sia stato usare il vero nome di Williams su un personaggio basato su di lei ma reso poi cattivo, una cosa che i creativi dovrebbero imparare a gestire. Staremo a vedere come evolverà la situazione. Intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Inventing Anna.