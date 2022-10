Inventing Anna: rilasciata dalla prigione Anna Sorokin, cui è ispirata la serie Netflix

Come riporta Bloomberg, Anna Sorokin, l'artista della truffa che ha fatto notizia con la sua storia che è stata al centro della miniserie di successo di Netflix Inventing Anna, è stata ufficialmente rilasciata dal carcere. Sorokin è stata rilasciata dall'immigrazione degli Stati Uniti dopo un periodo di reclusione di 17 mesi per guai con il visto.

Nella giornata di ieri, un giudice per l'immigrazione ha stabilito che Sorokin può essere rilasciata dalla struttura di Orange County, a New York, mentre continua la sua lotta contro l'espulsione. L'avvertenza è che Sorokin dovrà pagare una cauzione di 10.000 dollari e rimanere in regime di detenzione domiciliare 24 ore su 24 con monitoraggio elettronico, con il divieto di accedere a tutte le piattaforme di social media.

"Non viene accusata di nessun crimine dal 2017", ha riferito l'avvocato di Sorokin, John Sandweg. "E le prove hanno chiaramente dimostrato che ogni rischio che lei rappresenta può essere adeguatamente gestito attraverso la supervisione, il monitoraggio elettronico, la libertà vigilata e la supervisione dell'ICE".

Sorokin, che si faceva chiamare anche Anna Delvey, ha ingannato per diversi anni amici e potenziali investitori sostenendo di essere una ricca ereditiera tedesca. Tra le sue imprese c'erano anche i tentativi di fondare un social club a New York chiamato Anna Delvey Foundation. I social media hanno spesso giocato un ruolo cruciale nelle transazioni di Sorokin, che di recente ha twittato e postato su Instagram anche quando era ancora sotto la custodia dell'ICE.

La vita di Sorokin è stata raccontata in Inventing Anna, serie in cui una giornalista che deve risollevare la propria carriera da uno scandalo indaga sul caso di Anna Delvey, l'ereditiera tedesca leggendaria su Instagram che ha rubato il cuore della scena sociale di New York - e ha rubato anche i loro soldi. La serie vede Julia Garner nel ruolo di Delvey, Anna Chlumsky in quello di Vivian Kent, Arian Moayed in quello di Todd Spodek, Katie Lowes in quello di Rachel Williams, Alexis Floyd in quello di Neff Davis e Laverne Cox in quello di Kacy Duke. La serie si basa sul reportage di Jessica Pressler sullo scandalo della vita reale di Delvey.

