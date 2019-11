Inventing Anna di Shonda Rhimes aggiunge 5 attrici al suo cast

Shondaland si sta espandendo, e questa volta toccherà le sponde di Netflix con la serie tv Inventing Anna, di cui sono stati annunciati i primi membri del cast.

Shonda Rhimes debutterà su Netflix con la serie tv inventing Anna, ispirata all'articolo di Jessica Pressler pubblicato sul New York Magazine How Anna Delvey Tricked New York’s Party People.



L'adattamento, alla cui direzione è abbinato il nome di David Frankel (Il Diavolo Veste Prada, Io e Marley), e la cui sceneggiatura sarù curata dalla Rhimes, ha già trovato parte del cast.



Solo oggi sono stati annunciati i nomi di 5 attrici che prenderanno parte allo show: Anna Chlumsky (Veep, Halt and Catch Fire), Laverne Cox (Orange Is The New Black, L'Arte del Dubbio), Julia Garner (Ozark, The Americans), Katie Lowes (Scandal, Easy Money) e Alexis Floyd (The Bold Type).



Chlumsky e Garner sono indicate come le protagoniste dello show. "Anna (Chlumsky), una giornalista che deve ancora provare il suo talento, indaga sul caso di Anna Delvey (Garner), l'ereditiera tedesca leggenda di Instagram che ha rubato il cuore (e i soldi) dell'ambiente social newyorchese. Ma Anna è davvero l'ingannatrice più meschina di New York, o è semplicemente il ritratto del sogno americano? Anna e la reporter formeranno un divertente, quanto oscuro, rapporto di amore/odio nel periodo in cui Anna attenderà il processo, e la nostra reporter cercherà di scoprire, in una corsa contro il tempo, la risposta alla più grande delle domande: chi è Anna Delvey?"



La Cox sarà invece Kacy Duke, una celebrity trainer e life coach che verrà risucchiata dal turbinio che è la vita di Anna, mentre Lowes interpreterà Rachel, una follower di Anna la cui adorazione per la ragazza porterà quasi alla distruzione di tutto quello che ha. Floyd, infine, sarà Neff, un'aspirante regista che lavora come concierge in un hotel; nonostante sarà attratta dal fascino di Anna, non si farà ingannare tanto facilmente.



E mentre attendiamo l'arrivo di Inventing Anna, possiamo sempre dare un'occhiata al catalogo di serie tv in arrivo a novembre su Netflix.