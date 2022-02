Inventing Anna, ci sarà una Stagione 2 della serie Netflix?

Shonda Rimes è una vera assicurazione per quanto riguarda il panorama della serialità. La mente dietro Grey's Anatomy e Scandal è considerata una vera guru delle serie. Ma con Inventing Anna sembra aver fatto un buco nell'acqua. I grandi ascolti su Netflix riusciranno a vincere le impressioni della critica e incoraggiare una seconda stagione?

Non ha convinto affatto il nuovo titolo di Shonda Rimes su Netflix – trovate qui la nostra recensione di Inventing Anna – la guru della serialità che è anche la mente dietro titoli di clamoroso e duraturo successo come Grey’s Anatomy e Scandal, arrivate rispettivamente a 18 stagioni (388 episodi) e 7 stagioni (124 episodi). Ma con anche di nuovi successi come How to Get Away with Murder - Le regole del delitto perfetto e soprattutto Bridgerton, prodotta dalla sua casa nota come ShondaLand. Per questa e per altre ragioni non pensavamo di doverci preoccupare in vista dell’uscita di una serie dedicata ad Anna Sorkin, la più grande truffatrice di New York.

La base di partenza per l’adattamento fu un articolo del New York Magazine a firma Jessica Pressler dal titolo How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, che era diventato virale nel 2018 per aver raccontato l’assurda storia di Anna Sorkin. Cambiando il proprio nome in Anna Delvey, la giovane era riuscita a farsi passare come miliardaria ereditiera in alcuni degli ambienti più ricchi della Grande Mela, imbrogliando uomini d’affari e l’alta élite di New York e riuscendo nel frattempo a strappare grandi assegni alle banche, ai circoli e ai salotti nei quali era riuscita a fare il suo debutto in società, partendo da zero. La truffatrice è stata riconosciuta colpevole nel 2019 e tradotta in prigione per scontare la propria pena.

L’intera serie è articolata su due piani narrativi: il primo è ovviamente quello di Anna, interpretata dall’attrice Julia Garner; il secondo è quello della reporter che si occupa del caso, la Vivian cui presta il volto Anna Chlumsky, determinata a risollevare la propria carriera e disposta a tutto pur di riuscirci. Anche a sviluppare un rapporto ravvicinato con Anna, tanto da sviluppare una sorta di amicizia doppiogiochista. Ora, gli eventi di questa prima stagione hanno coperto interamente l’arco narrativo della Sorking fino al suo arresto. Ma ciò che più conta è il fatto che la serie non è stata pensata per eventuali rinnovi, quanto piuttosto come miniserie indipendente e autoconclusiva.

Già con queste premesse, sembra difficile immaginare l’annuncio per un rinnovo, che comunque avverrebbe non prima del mese canonico che Netflix si riserva per valutare il livello di ascolti. C’è poi da considerare la reazione della critica, che in gran parte dei casi ha semplicemente massacrato il titolo Netflix, anche se poi nelle valutazioni per una seconda stagione contano tanto di più gli ascolti del pubblico, che in questo caso sono riusciti a scavallare Non siamo vivi e portare la serie di Shonda Rimes al primo posto nella Top 10 serial globale. In conclusione, stando alle premesse della serie è difficile immaginare una seconda stagione, che sarebbe costretta ad arrampicarsi sugli specchi per affrontare magari il periodo successivo alla scarcerazione della Sorkin. Ma d’altro canto, la Rimes avrebbe comunque le capacità per cavalcare l’ombra del successo, trasformando il titolo in fanfiction. Per chi deve ancora recuperarla, avete visto il trailer di Inventing Anna?