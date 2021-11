Inventing Anna, il teaser annuncia la data d'uscita della serie Netflix di Shonda Rhimes

Dopo lo straordinario successo di Bridgerton, il connubio tra Netflix e la celebre showrunner Shonda Rhimes prosegue con una nuova produzione: si tratta della miniserie Inventing Anna, ispirata alla vera storia della falsa ereditiera Anna Delvey. Il teaser diffuso oggi da Netflix annuncia la data d'uscita della nuova serie ShondaLand.

Shonda Rhimes è una delle firme di maggior successo nel campo delle produzioni seriali dei nostri tempi: da Grey's Anatomy al già citato Bridgerton, passando per Le regole del delitto perfetto e Scandal, il marchio ShondaLand è ormai una garanzia.

Il 2022 sarà un anno di ritorni e di novità per la collaborazione tra Netflix e Rhimes: oltre all'annuncio della fine delle riprese di Bridgerton 2, il cui debutto è atteso nel corso del prossimo anno, oggi Netflix ha diffuso il primo teaser di Inventing Anna, una miniserie basata sul caso di Anna Delvey, una ragazza che, fingendosi un'ereditiera tedesca, è riuscita a truffare vari esponenti dell'alta società newyorkese. La serie si ispira a una storia vera, raccontata dal New York Magazine con l'articolo "Come Anna Delvey ha ingannato i festaioli di New York" di Jessica Pressler.

Oltre ad Anna Delvey (interpretata da Julia Garner) sarà protagonista dello show anche Vivian, una giornalista (interpretata da Anna Chlumsky) che indaga sul caso della leggendaria ereditiera famosa su Instagram. Insieme a loro, fanno parte del cast di Inventing Anna anche Katie Lowes (Scandal) nei panni di Rachel, una follower di Anna, Laverne Cox (Orange is the New Black) che interpreta la social media manager Kacy Duke, e infine Alexis Floyd (The Bold Type) sarà l'aspirante regista Neff.

Con il nuovo teaser, Netflix annuncia la data di uscita di Inventing Anna che debutterà in streaming l'11 febbraio 2022. Di recente, l'azienda aveva diffuso le prime foto di Inventing Anna.