Inventing Anna, il trailer ufficiale della serie sull'ereditiera che ha ingannato New York

Nei giorni scorsi Netflix ha diffuso il trailer di Inventing Anna, lo show creato da Shonda Rhimes e ispirato alla vera storia di Anna Delvey, la finta ereditiera che ha truffato l'alta società newyorkese. La serie TV debutterà l'11 febbraio in streaming su Netflix.

Dopo i successi di Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder e Bridgerton, Shonda Rhimes torna a firmare una nuova serie TV che si preannuncia interessante.

Anna Delvey: una criminale o il nuovo volto del sogno americano? Come già anticipato dal teaser di Inventing Anna, nella serie vedremo Vivian (Anna Chlumsky), una giovane giornalista che inizia ad indagare su Anna Delvey (Julia Garner), un'ereditiera di origini tedesche, molto celebre su Instagram ma che nessuno conosce realmente. Grazie ai contatti e alle relazioni che riesce ad instaurare, vediamo la vita agiata della protagonista, fatta di viaggi e lusso che può permettersi grazie ai soldi altrui, alternata alle immagini che la vedono dietro le sbarre.

"Una storia del tutto vera, tranne le parti completamente inventate" dichiara apertamente il trailer della serie Netflix, mostrando come Vivian entra in contatto con Anna durante i colloqui in prigione per realizzare un articolo per la testata per cui lavora e scoprire chi si cela realmente dietro Anna Delvey.

Lo show è composto da 10 puntate della durata di 60 minuti e si ispira all'articolo che Jessica Pressler scrisse sul New York Magazine, intitolato "How Anna Delvey Tricked New York's Party People", tant'è che la giornalista è produttrice dello show Netflix, al fianco dei produttori esecutivi Shonda Rhimes, Betsy Beers e David Frankel.

Oltre a Chlumsky e Garner, il cast include Katie Lowes (Scandal), Laverne Cox (Orange is the New Black), Alexis Floyd (The Bold Type) e Arian Moayed (Succession). Nell'attesa dell'uscita in streaming su Netflix, prevista per l'11 febbraio, potete dare un'occhiata alle prime immagini di Inventing Anna.