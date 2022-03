Inventing Anna: la vera Anna Sorokin sarebbe stata deportata in Germania

Secondo quanto riportato da Deadline e altre agenzie di stampa, pare che la vera Anna Sorokin, la cui vita è al centro della serie Netflix Inventing Anna con protagonista Julia Garner, sia stata rimpatriata in Germania (dove vivono i suoi genitori) e quindi espulsa dall'ufficio immigrazione statunitense. La Sorokin sarebbe già in viaggio.

Secondo quanto scrivono alcuni siti e agenzie, sembrerebbe che la giovane sia stata rilasciata dalla custodia dell’ICE (ufficio immigrazione statunitense) e non sia quindi più nella struttura di New York dove era in stato di fermo. Il suo avvocato Todd Spodek - che vediamo ritratto tra i vari personaggi dalla serie Netflix - non ha rilasciato dichiarazioni o commenti, tuttavia delle fonti hanno dichiarato al New York Times e al New York Post che la deportazione era imminente e che la Sorokin potrebbe già essere in viaggio con destinazione Francoforte.

Anna Sorokin ha finito di scontare il periodo di detenzione previsto per i crimini che hanno portato alla sua condanna. A marzo, tuttavia, è stata bloccata dall’Ufficio Immigrazione a Manhattan dopo un controllo di routine ed è stata poi arrestata per aver violato i termini previsti dal suo visto.

Anna Sorokin è stata, infatti, arrestata nel 2017 per furto aggravato e poi condannata nel 2019. Dei 320mila dollari ricevuti da Netflix , ne ha pagati 199mila in restituzione, 24mila in multe statali e 75mila in spese legali. Dopo aver versato la somma, i tribunali le hanno permesso di tenere quanto rimasto.

Disponibile dall’11 febbraio su Netflix, la serie si ispira all’articolo di Jessica Pressler, anche produttrice dello show, How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, pubblicato sul New York Magazine.

In una recente intervista, Julia Garner ha parlato delle similitudini tra Anna Sorkin e il suo personaggio in Ozark, Ruth.