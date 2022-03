Da Inventing Anna a Vikings: Valhalla, Netflix domina la classifica degli ascolti Nielsen

È quasi tutta nel segno di Netflix la settimana analizzata più recentemente da Nielsen, il celebre sito che si occupa di ascolti e rating. E a dominare la classifica ci sono loro, le nuove serie della piattaforma, da Inventing Anna a Vikings: Valhalla.

Come di consueto Nielsen ha diffuso la classifica settimanale delle serie tv più viste sui servizi streaming (con qualche settimana di scarto), e anche questa volta è Netflix a risultare la favorita nella cosiddetta Guerra dello Streaming.

Con sette titoli su dieci che portano la sua firma, e una Top 5 con quattro serie di produzione propria, è difficile pensare che la strategia Netflix non sia tra le più vincenti.

Al primo posto troviamo infatti la nuova serie di Shondaland Inventing Anna, seguita da Love is Blind e una delle serie più popolari di Netflix, Ozark. A seguire Valhalla lo spin-off di Vikings, mentre completa il quintetto una serie Amazon, la Fantastica Signora Maisel.

Fino alla decima posiziona è ancora Netflix con Space Force, Sweet Magnolias e Raising Dion, fatta eccezione per la sesta e la decima posizione che vanno rispettivamente ad Amazon (Reacher) e Disney+ (The Book of Boba Fett).

Questa, quindi, Top 10 Nielsen per i servizi streaming nella settimana che va dal 21/2/22 al 27/2/22:

1. Inventing Anna (Netflix)

2. Love Is Blind (Netflix)

3. Ozark (Netflix)

4. Vikings: Valhalla (Netflix)

5. The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

6. Reacher (Amazon)

7. Space Force (Netflix)

8. Sweet Magnolias (Netflix)

9. Raising Dion (Netflix)

10. The Book Of Boba Fett (Disney+)