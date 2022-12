Inverso The Peripheral: Amazon gia al lavoro sulla seconda stagione!

Inverso - The Peripheral tratta dal romanzo di William Gibson è stata una delle serie più apprezzate dell'ultimo periodo su Prime Video, conquistando una buona fetta di spettatori amanti della fantascienza. Un'ottima notizia per i suoi creatori, ovvero gli stessi Jonathan Nolan e Lisa Joy che hanno dovuto digerire la cancellazione di Westworld.

A proposito di rinnovi in arrivo, Amazon sta già preparando la seconda stagione di The Peripheral. Vernon Sanders, responsabile della sezione televisiva di Amazon Studios, ha parlato con Collider del successo de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, dove ha rivelato che Amazon Studios sta già discutendo di altri episodi di The Peripheral. Per coincidenza, i fan de Gli anelli del Potere stanno iniziando a guardare in streaming anche The Peripheral.

"Siamo in trattative per la seconda stagione proprio in questi giorni. Siamo stati entusiasti di vedere un vero coinvolgimento e un sacco di crossover da parte dei fan de Il Signore degli Anelli", ha detto Vernon Sanders. "È quello che speravamo, cioè che un gruppo di persone entrasse nel servizio per quella serie e che continuasse a guardare la serie successiva. I toni sono così diversi, e ovviamente uno è fantasy e l'altro è sci-fi. Siamo incredibilmente orgogliosi dei produttori di The Peripheral. Quindi credo che ci saranno novità in merito in un futuro non troppo lontano. Stiamo già lavorando duramente alle sceneggiature per la seconda stagione e a un piano per questa, non abbiamo nulla da annunciare ufficialmente al momento, ma ci siamo dentro fino al collo".

E a proposito della serie su Il Signore degli Anelli, nel 2023 potrebbe arrivare il rinnovo per la Stagione 3 de Gli Anelli del Potere.

Basata sull’omonimo romanzo best-seller di William Gibson, Inverso - The Peripheral racconta la storia di Flynne Fisher (interpretata da Chloë Grace Moretz), una giovane donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia disastrata in un angolo dimenticato dell'America del 2032. Con il peggiorare della salute della madre e con l’aumentare delle spese mediche, Flynne e suo fratello Burton (Jack Reynor) cercano di arrotondare partecipando a delle simulazioni (“Sims”) nelle quali condividono I l’avatar di lui gareggiando al posto di clienti facoltosi per superare le prove impegnative di alcuni giochi. Quando a Burton viene data la possibilità di fare da beta tester per un nuovo Sim, è Flynne quella che si ritrova a giocarci, facendo finta di essere suo fratello. Questo nuovo Sim si svolge a Londra e dà come compito a Flynne di rubare preziose informazioni segrete ad una azienda nota con il nome di Research Institute. Ma quando la missione va male, Flynne inizia a capire che il Sim è più reale di quanto avesse potuto immaginare...