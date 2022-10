Inverso - The Peripheral: da oggi su Prime Video la nuova serie dai creatori di Westworld

Nel giorno del debutto di Romulus 2 La guerra per Roma su Sky e NOW, gli appassionati di fantascienza troveranno su Prime Video la nuova serie Inverso - The Peripheral, prodotta dai creatori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy.

Basata sull’omonimo romanzo best-seller di William Gibson, INVERSO - The Peripheral racconta la storia di Flynne Fisher (interpretata da Chloë Grace Moretz), una giovane donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia disastrata in un angolo dimenticato dell'America del 2032. Con il peggiorare della salute della madre e con l’aumentare delle spese mediche, Flynne e suo fratello Burton (Jack Reynor) cercano di arrotondare partecipando a delle simulazioni (“Sims”) nelle quali condividono I l’avatar di lui gareggiando al posto di clienti facoltosi per superare le prove impegnative di alcuni giochi. Quando a Burton viene data la possibilità di fare da beta tester per un nuovo Sim, è Flynne quella che si ritrova a giocarci, facendo finta di essere suo fratello. Questo nuovo Sim si svolge a Londra e dà come compito a Flynne di rubare preziose informazioni segrete ad una azienda nota con il nome di Research Institute. Ma quando la missione va male, Flynne inizia a capire che il Sim è più reale di quanto avesse potuto immaginare...

The Peripheral è disponibile in esclusiva su Prime Video a partire da oggi 21 ottobre con il primo episodio, che sarà seguito da una nuova puntata settimanale ogni venerdì. La serie è prodotta da Amazon Studios e Warner Bros Television in collaborazione con Kilter Films di Jonathan Nolan e Lisa Joy, il creatore e showrunner è Scott B. Smith (A Simple Plan), il regista Vincenzo Natali (In the Tall Grass).

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di The Perhipheral.