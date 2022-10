Inverso - The Peripheral: nuovo trailer per la serie Prime Video dei creatori di Westworld

Prime Video ha rilasciato un nuovo trailer di The Peripheral, la serie tv di fantascienza creata da Lisa Joy e Kilter Films di Jonathan Nolan,e basato sul romanzo bestseller di William Gibson. Il cast e i produttori hanno fatto una breve apparizione al New York Comic-Con per pubblicizzare lo show che debutterà il prossimo 21 ottobre.

"Quando ho letto il libro Count Zero è stato come un pugno nello stomaco. Non ho mai sperimentato nulla di simile ai mondi creati da Gibson", ha detto Nolan ai partecipanti alla convention. "Ho visto ogni regista rinunciare, accartocciare tutte le sue idee, me compreso, rinunciare a tutto il lavoro svolto e nessuno ha avuto il coraggio di andare avanti per adattarsi del tutto alla fonte. Per noi è stato come chiudere il cerchio".

The Peripheral racconta le vicende di Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), una donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia disastrata in un angolo dimenticato dell'America futura. Flynne è intelligente, ambiziosa e predestinata. Non ha futuro, finché il futuro non bussa alla sua porta".

Inverso – The Peripheral è prodotta da Amazon Studios e Warner Bros Television in collaborazione con Kilter Films. Gli executive producer della serie sono il creatore e showrunner Scott B. Smith (A Simple Plan), il regista Vincenzo Natali (Nell’erba alta), Greg Plageman (Person of Interest), Jonathan Nolan e Lisa Joy (Westworld), Athena Wickham (Westworld) e Steven Hoban (Nell’erba alta).



Se volete saperne di più, date anche uno sguardo al primo trailer di Inverso - The Peripheral diffuso nelle scorse settimane.